Fernando Seabra enaltece resiliência do Cruzeiro em vitória no Mineirão

Time mineiro supera o Athletico-PR por 2 a 0, sobe na tabela e recebe elogios do seu comandante que vibra com grande resultado em casa

O Cruzeiro continua com aproveitamento de 100% em seus domínios no Brasileirão de 2024. Assim, a equipe do Athletico-PR foi a vítima desta vez, sofrendo uma derrota por 2 a 0, no Mineirão. Na entrevista coletiva, o técnico Fernando Seabra destacou a resiliência de seu grupo.

O time mineiro, aliás, vinha de uma derrota por 4 a 1 para o Bahia na Fonte Nova, mas conseguiu uma rápida recuperação com o apoio de sua torcida.

“Isso mostrou nossa capacidade de resiliência, de nos mobilizarmos e buscarmos uma reação imediata, principalmente agora que temos dois jogos fora. A equipe demonstrou uma capacidade mental louvável”, disse o técnico do Cruzeiro.