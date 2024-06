Em áudio vazado, presidente afirma: ‘Se não é o nosso grupo, o Santos vai para a Série C’

Marcelo Teixeira assumiu o Santos no início do ano e levou o time à final do Paulista. Na Série B, faz campanha irregular e está em quinto

Um áudio vazado nas redes sociais do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, causou alvoroço nesta quarta-feira (26). Afinal, o mandatário aparece falando que o Peixe seria rebaixado no Campeonato Paulista e na Série B do Brasileirão se seu grupo político não vencesse as eleições do fim do ano passado.

“Se não é o nosso grupo, (o Santos) vai pra C. O Santos ia ser rebaixado no Campeonato Paulista deste ano e ia para a Série C neste ano”, declarou Teixeira.

A justificativa seriam os sérios problemas financeiros deixados pela gestão anterior, do ex-presidente Andres Rueda, que deixou a função no fim do ano passado com o inédito rebaixamento à Série B do Brasileirão. Além disso, o caixa do Santos estava praticamente zerado.