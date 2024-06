Donelli pega pênalti, e Corinthians arranca empate com Cuiabá

Em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebeu o Cuiabá e ficou apenas no 1 a 1 na Neo Química Arena, nesta quarta-feira (26). O zagueiro Marllon, “aplicando a lei do ex”, abriu o placar para os visitantes, enquanto o Timão empatou no final da partida, com um golaço de Matheus Bidu. Outro grande do destaque dos paulistas foi o goleiro Matheus Donelli, que defendeu um pênalti de Isidro Pitta.

Com o resultado, o Corinthians segue na zona de rebaixamento do Brasileirão, com nove pontos e uma vitória em 12 partidas. Já o Cuiabá, em plena recuperação na competição, alcançou o quarto jogo seguido sem derrota (duas vitórias e dois empates).

