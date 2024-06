Diniz se emociona ao falar sobre passagem pelo Fluminense: ‘Um presente na minha vida’

Técnico afirma que está mexido com sua saída do Tricolor e exalta a conquista da Libertadores e as relações humanas com os jogadores do elenco Crédito: Jogada 10

De campeão da Libertadores à lanterna do Brasileirão, Fernando Diniz viu tudo mudar em seu trabalho frente do Fluminense em apenas sete meses. Sendo assim, o treinador não resistiu à queda brusca de rendimento do Tricolor, que ocupa a última colocação da competição, e foi demitido. Emocionado, o profissional, em entrevista coletiva, disse que sua saída é um momento difícil e que o Tricolor é um presente em sua vida. "Acho que a entrevista pode ser difícil, nunca aconteceu na minha carreira (Diniz se emociona). Estou muito mexido com a minha saída por tudo que representa o Fluminense e tudo que vivemos aqui. É uma entrevista para me despedir da torcida, já me despedi dos jogadores, dos funcionários e da diretoria. Quero me despedir da torcida e dos jornalistas. Com o carinho que sempre tive, um ou outro problema que foi resolvido. Estão sendo dias bem difíceis para digerir. Vai passar e vai ficar todo mundo bem", disse Diniz.

Glória eternizada O treinador voltou ao Tricolor em 2022 e no ano seguinte viveu um momento mágico na carreira. Nesse sentido, à beira do campo, conquistou os títulos do Campeonato Carioca e da Libertadores, inédito na história do clube carioca. No entanto, nesta temporada, a equipe não consegue se encontrar e ter um bom desempenho, apesar de ter erguido a taça da Recopa Sul-Americana. “O Fluminense foi um grande presente na minha vida. Essa minha volta em 2022, a gente conseguiu juntos uma coisa muito importante para o clube, torcida e para mim. Foi um casamento quase perfeito. Sempre tive conexão grande com o clube e torcida. Isso ninguém tira. Mesmo que tenha um movimento de baixa. Fica eternizado. Fica meu agradecimento”, salientou. “A gente conseguiu chegar onde o Fluminense merecia. De maneira especial, o título da Libertadores, a maneira como foi conquistado, um time que precisava disso, com um orçamento limitado para brigar por um título. Foi um feito histórico. A Glória eterna, como tem a alcunha, mas a maneira como foi construída fica mais eternizada. Dessa forma, o Fluminense chegou onde eu gostaria e merecia”, completou.