Cruzeiro vence confronto direto com Athletico-PR e sobe na tabela do Brasileirão

Vitória por 2 a 0 no Mineirão, com gols de Gabriel Veron e Vitinho, coloca Raposa em 5º lugar, na frente do Furacão

O Cruzeiro venceu o confronto direto diante do Athletico-PR e confirmou sua posição na parte de cima da tabela. A Raposa bateu o Furacão por 2 a 0, nesta quarta-feira (26), em Belo Horizonte, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, e confirmou seu espaço na parte de cima da tabela. Gabriel Veron e Vitinho, um em cada tempo, marcaram os gols da vitória e confirmaram os 100% de aproveitamento do time no Mineirão.

Dessa maneira, o Cruzeiro se recuperou da derrota para o Bahia na rodada passada, chegou aos 20 pontos no Brasileirão e subiu para a 5ª posição. Por outro lado, o Athletico-PR acabou sendo ultrapassado justamente pelos mineiros e caiu para o 6º lugar, com 19 pontos.

Além disso, o Furacão chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória, desta vez sob comando do técnico interino Juca Antonello, que assumiu após a saída de Cuca.