Corinthians x São Paulo, pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e São Paulo duelam nesta quinta-feira (27), às 16h, no estádio do Canindé, pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O embate coloca frente à frente dois times da parte de baixo da tabela. O Timão é o 17° colocado, com oito pontos e vem de uma goleada de 6 a 0 sofrida diante do Cruzeiro. Já o Tricolor venceu o Santos por 4 a 3 em seu último compromisso. Contudo, foi seu primeiro triunfo em toda a competição, onde amarga a 19° posição, com quatro pontos somados.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV

Como chega o Corinthians

O Corinthians chega para essa partida com 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nos últimos cinco jogos. Contudo, a última impressão deixada foi das piores. Afinal, o Timão perdeu por 6 a 0 para o Cruzeiro, fora de casa. Aliás, o clássico contra o São Paulo pode marcar a primeira partida de Raphael Laruccia no comando técnico da equipe. Ele terá a missão de substituir Danilo, campeão da Copinha de 2024, mas que acabou demitido nos últimos dias.