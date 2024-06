Corinthians negocia com volante que joga na Dinamarca

O Corinthians estaria interessado na contratação do volante Charles, do Midtjylland, da Dinamarca. O Timão já procurou o clube dinamarquês e agora estuda uma proposta pelo atleta. Até aqui, nenhuma oferta oficial foi enviada, mas houve uma sondagem pelo jogador.

Charles está na mira do Corinthians há dois meses. Diante de uma necessidade no setor, o nome do volante acabou indicado pela equipe de análise de mercado. Ele preenche uma das carências no elenco e tem características semelhantes aos que já estão no plantel. O Timão deve vender Vera em breve, e Moscardo já está de malas prontas para defender o Paris Saint-Germain.