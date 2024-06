Corinthians acerta a contratação de Hugo Souza

Timão vence concorrência e consegue fechar com o goleiro, que chega ao Parque São Jorge por empréstimo até o final do ano

O Corinthians acertou a contratação do goleiro Hugo Souza. O jogador que pertence ao Flamengo, mas que jogou a última temporada pelo Chaves, de Portugal, agora será o novo dono da meta corintiana. Ambas as partes já tinham chegado a um acordo nos últimos dias e superaram os últimos detalhes para concretizar a transferência.

Conforme apurou o Jogada10, Hugo Souza chegará ao Corinthians por empréstimo até o final do ano, com opção de compra após o período. O Timão venceu a disputa com outros cinco clubes interessados no arqueiro e fechou o acordo. Aliás, o Santos estava muito próximo do goleiro, mas o clube do Parque São Jorge conseguiu sair melhor na disputa.

A chegada de um goleiro era prioridade no Corinthians. Isso porque o Timão está próximo de perder Carlos Miguel para o Nottingham Forest, da Inglaterra. O Alvinegro buscou a contratação de Santos, ex-Flamengo, mas esbarrou na intenção do Fortaleza de ficar com o jogador. Dessa forma, o nome de Hugo Souza ganhou força nos bastidores da equipe do Parque São Jorge.