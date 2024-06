Botafogo vira para cima do Bragantino e se recupera no Brasileirão

Com assistências de Tiquinho, Eduardo comanda triunfo difícil do Alvinegro sobre o Massa Bruta. Fogão ganha uma posição na tabela

O Botafogo, enfim, deu uma resposta melhor após dois jogos em que ficou devendo. Nesta quarta-feira (26), no Estádio Santos, o Glorioso venceu o Bragantino por 2 a 1, de virada, para não perder o contato com a parte alta da tabela e se manter no G4 do Campeonato Brasileiro. Com dois gols, Eduardo foi o herói da noite, pela 12ª rodada da competição nacional.

O Glorioso, agora, é o terceiro colocado, com 23 pontos. Já o Bragantino fica em sétimo, na classificação, com 18. Perde, portanto, a chance de encostar no pelotão de frente.

Tudo igual

Sonolento, o Botafogo caiu na surpresa do Bragantino, que, na verdade, estava com três zagueiro e atacantes bem abertos. Com a defesa adversária exposta, Helinho deu um passe milimétrico para Evangelista abrir o placar. Aos poucos, porém, o Glorioso foi se acostumando ao estilo do técnico adversário, Pedro Caixinha, até empatar com Eduardo. Ele aproveitou assistência de Tiquinho e guardou na rede.