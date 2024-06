Botafogo faz proposta por Lyanco

Com sinal positivo do Southampton, Glorioso depende apenas do zagueiro para fechar negócio Crédito: Jogada 10

O Botafogo está interessado na contratação de Lyanco, do Southampton. Assim, os dirigentes alvinegros formalizaram uma proposta de compra pelo zagueiro de 27 anos. A informação é do "UOL". LEIA MAIS: Botafogo x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Interesse do Botafogo por Lyanco O Southampton já deu uma sinalização positiva para proposta do Botafogo. A decisão, dessa forma, está nas mãos do zagueiro. O defensor, que é brasileiro e tem nacionalidade sérvia, atua no futebol europeu desde 2017. O jogador atualmente está sem espaço no clube inglês. Aliás, Lyanco teve passagem pela categorias de base do Botafogo. Em seguida, jogou por São Paulo, Torino, da Itália, Al-Gharafa, do Qatar, e Southampton, da Inglaterra. O jogador também atuou pela Seleção Brasileira Sub-23 e foi campeão do Torneio de Toulon em 2019. Lyanco, dessa forma, está próximo de ser contratado nesta próxima janela de transferências. O zagueiro chegaria para ser mais uma opção de Artur Jorge no sistema defensivo. Atualmente, nomes como Alexander Barboza, Bastos e Lucas Halter fazem parte do setor.