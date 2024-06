Bélgica empata com Ucrânia e vai às oitavas da Euro 2024

Belgas têm jogo duro, mas ficam no empate sem gols e confirmam vice-liderança do Grupo E

No sufoco, a Bélgica confirmou a classificação para as oitavas de final da Eurocopa. Nesta quarta-feira (26), os belgas ficaram no empate sem gols diante da Ucrânia, na Arena Stuttgart, e confirmaram a vice-liderança do Grupo E. Ao mesmo tempo, os ucranianos acabaram eliminados na chave mais equilibrada da competição. Assim, os belgas vão enfrentar a França na próxima fase.

O time comandado pelo técnico Demenico Tadesco sofreu no segundo tempo, mas conseguiu o resultado para avançar na competição. Além disso, os belgas só seriam eliminados em caso de derrota nesta quarta-feira.

Todas as quatro seleções do Grupo E terminaram a primeira fase com quatro pontos e as três primeiras colocadas (Romênia, Bélgica e Eslováquia), confirmaram a classificação para as oitavas de final.