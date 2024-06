Ayrton Lucas, do Flamengo, faz chá revelação do segundo filho; veja imagens

Uma boa notícia para torcida do Flamengo: a lateral-esquerda está garantida para próximas gerações. Isso porque Ayrton Lucas e Islayne Roque, esposa do jogador, compartilharam nas redes sociais que estão à espera de mais um menino para Nação. Eles já são pais de Théo, de cinco anos.

Islayne Roque encheu os seguidores e fãs do casal com notícias emocionantes nas últimas 72 horas. Logo após anunciar a gravidez, a esposa de Ayrton Lucas compartilhou registros do memorável chá de revelação promovido pelos cônjuges. O ostentoso evento contou com detalhes imponentes, em um amplo espaço verde, com letreiros e carrossel seguindo a predominância do tom branco. Por fim, a descoberta do sexo ocorreu depois da explosão de fumaça azul no cenário – indicando que seria mais um menino.

Gravidez

O anúncio da segunda gravidez de Islayne Roque ocorreu no último domingo, através de um post nas redes sociais. Vestido com uma camisa do Flamengo, Théo, primogênito do casal, exibe o teste positivo da mãe e é complementado pela legenda da foto: “Somos quatro”.