Atlético vai entrar em campo com homenagem para Ayrton Senna

O Atlético entrará em campo nesta quarta-feira (26) para medir forças contra o Internacional, no Heriberto Hulse, em partida do Campeonato Brasileiro. O clube homenageará o grande ídolo brasileiro, Ayrton Senna.

Na manga do uniforme, haverá um emblema com a inscrição: “Ayrton Senna, 30 anos do legado”. O Instituto Galo lançará uma edição limitada do uniforme com o patch de Ayrton. Assim, essa parceria reforça o compromisso do Galo e seu braço social com a promoção da educação e do desenvolvimento social, causas que sempre foram importantes para o piloto.

“Ayrton Senna é um ícone nacional e internacional. Sua determinação e paixão pelo esporte são inspirações para todos nós. Queremos, através dessa homenagem, perpetuar sua memória e seus valores entre as novas gerações”, resumiu Maria Alice Coelho, presidente do Instituto Galo.