Atlético terá banco reduzido e quase limite de atletas para substituições

Gabriel Milito terá vários desfalques para o duelo contra o Internacional e poucas opções no banco de reservas do Atlético

A situação para o técnico do Atlético, Gabriel Milito, não anda nada boa. Recentemente, o treinador recebeu a péssima notícia que perdeu mais cinco jogadores por lesões e terá de virar para armar o time para o jogo contra o Internacional, na noite desta quarta-feira (26), em Santa Catarina. Todavia, mais que os 11 que vão a campo, o comandante terá de trabalhar com um número reduzido de atletas no banco de reservas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Afinal, da lista de relacionados que foi divulgada pelo clube, três são goleiros, três zagueiros, um lateral, três volantes, três meias e seis atacantes. A delegação está reduzida ao ponto de Milito ter um time inteiro de desfalques: 11 jogadores estão fora, considerando do goleiro aos atacantes.