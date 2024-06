Atlético sai na frente por Lyanco, mas Botafogo é pedra no sapato

Atlético e Southampton já conversam há cerca de duas semanas e estafe do atleta já esteve na Cidade do Galo para conhecer a estrutura

O Atlético está próximo de um acordo com o zagueiro Lyanco, de 27 anos, atualmente atleta do Southampton emprestado ao Al Gharafa, do Qatar. No entanto, o que era algo praticamente certo ficou travado pela entrada do Botafogo no negócio.

Os tratos entre Atlético e o estafe do jogador começaram há cerca de duas semanas. O Galo saiu na frente e tem confiança de que vai conseguir a contratação. Aliás, as pessoas que cuidam da carreira do atleta desejam que ele seja anunciado pelo Galo. O Jogada10 apurou ainda que o pai do atleta visitou a Cidade do Galo recentemente.