Argentina vence o Chile no fim e avança na Copa América

Foi com muita insistência, mas a Argentina confirmou a classificação para as quartas de final da Copa América. Nesta terça-feira, os hermanos venceram o Chile por 1 a 0, pela segunda rodada do grupo A da Copa América, em New Jersey. A equipe comandada por Lionel Scaloni criou variadas chances e teve maior posse de bola, mas Lautaro Martínez, aos 42 minutos do segundo tempo, garantiu o triunfo. Do outro lado, a La Roja somente se defendeu e atacou poucas vezes.

Com o resultado, a Argentina segue 100% da competição, com seis pontos, enquanto o Chile só tem um ponto e se complica na competição. Agora, os times voltam a campo no sábado pela última rodada da fase de grupos. Os hermanos enfrentam o Peru, às 21h, em Miami, enquanto o Chile encara o Canadá, também no mesmo horário, em Orlando.

Argentina é superior

O início foi lento e com muitas faltas, mas no decorrer da partida a Argentina se sobressaiu depois da segunda metade. A seleção comandada por Scaloni teve maior volume de jogo e quis tirar o zero do placar. Julián Álvarez e Nico González tiveram duas chances, porém pecaram no capricho. Além deles, Messi teve a melhor oportunidade do primeiro tempo em chute na trave de Bravo. O Chile, por sua vez, teve dificuldades para sair jogando e só se defendeu.