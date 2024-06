Árbitro da polêmica com Hulk é intimado pelo STJD para explicar cartões

Hulk foi expulso no jogo contra o Palmeiras e em súmula da partida o árbitro destacou que o atacante gritou de forma desrespeitosa

No caso citado, Hulk levou um cartão amarelo por reclamação, em lance que a falta tinha ocorrido nele mesmo . No entanto, em quatro segundos, o atacante levou o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho.

O árbitro Rodrigo José Pereira foi intimado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para explicar a polêmica dos cartões envolvendo o atacante Hulk, do Atlético. A situação ocorreu durante o jogo Galo e Palmeiras, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro.

O Atlético entrou com Notícia de Infração contra o árbitro há uma semana. O clube argumenta que o juiz “Cometeu uma sequência estarrecedora de equívocos ao aplicar dois cartões amarelos ao atleta Hulk”. No documento encaminhado pelo clube mineiro, o Galo ressaltou, com imagens, que Hulk dirigiu-se de maneira respeitosa, sem demonstrar desrespeito.

“Definitivamente, não há como se admitir que cartões sejam utilizados pela arbitragem como instrumento de censura às liberdades de expressão e de pensamento! Trata-se tal expediente de um traço claro de abuso de poder e de autoridade, por parte de quem demonstra desconhecer os fundamentos básicos de nosso Estado Democrático de Direto”, destacou o Galo em parte do pedido.

Relembre os cartões

No lance em questão, Hulk sofre uma falta em uma dividida com o meia Zé Rafael e o zagueiro Murilo. Quando camisa 7 do Galo cai, o árbitro marca a falta e o atleticano se levanta aparentemente para reclamar de algo e rapidamente leva o primeiro amarelo. Quando ele fala mais uma vez, leva o segundo amarelo e consequentemente o vermelho. Isso tudo em quatro segundos.