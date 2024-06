Zagueiro da série D tem sucesso no ramo empresarial: fatura milhões!

Aos 21 anos, o zagueiro já possui quatro empresas com faturamento anual milionário e conciliar a atividade empresarial com o futebol

O zagueiro do Valladolid, Fran Ortuño, tem chamado a atenção na Espanha por seu sucesso fora dos campos. Aos 21 anos, ele já possui quatro empresas com faturamento anual milionário. A informação foi publicada pelo jornal “As”.

Atuando pelo time B do Valladolid, clube que pertence a Ronaldo Fenômeno e que compete na quarta divisão espanhola, Ortuño começou sua carreira no Jaén e passou por equipes menores como Linares e Marbella. Apesar do pouco sucesso no futebol, o atleta leva a sério sua vida no esporte e deixa os negócios em segundo plano. Isso porque em entrevista ao programa “El Larguero”, ele revelou que considera suas empresas um “hobby”.

“Eu sou principalmente jogador do Valladolid, mas tenho empresas. Hoje ainda não me considero milionário nem nada, mas é verdade que as empresas vão bem e são um hobby que tenho atualmente”, disse Ortuño.