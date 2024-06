Venezuela x México: onde assistir, escalações, arbitragem

As seleções venceram seus jogos e quem levar a melhor no duelo desta quarta deve confirar a classificação às quartas

Nesta quarta-feira (26/6), Venezuela e México se enfrentam pela segunda rodada do Grupo B da Copa América. O palco será o SoFi Stadium, o mesmo local do empate do Brasil com a Costa Rica, na segunda-feira. Como venceram seus jogos de estreia, quem levar a melhor neste duelo vai aos seis pontos. Assim, deve confirmar antecipadamente a classificação para as quartas de final da competição.

Como chega a Venezuela

Muito animado com a performance venezuelana e a vitória sobre o favorito Equador na estreia, o técnico Fernando Batista deve manter a equipe. Mas há uma grande possibilidade de Savarino ter a oportunidade de começar a partida. No caso, entraria no lugar de Machís. Soteldo, que saiu sentindo dores musculares do jogo de estreia, se recuperou e fará o ataque pela esquerda. O Santista é o principal municiador do goleador Rondón. Enfim, Cádiz e Bello, que fizeram os gols no 2 a 1 sobre a Jamaica, seguem no banco.

Como chega o México

O México não contará com um de seus principais jogadores, o apoiador Álvarez. O jogador do West Ham, sofreu lesão na perna esquerda na estreia contra a Jamaica. Dessa forma, está fora da Copa. Para o seu lugar, o substituto natural seria Romo. Porém, treinador Jaime Lozano estuda a possibilidade de escalar um time mais ofensivo. Assim, poderia recuar Vega e entra com um segundo homem de frente, Alvarado.

VENEZUELA X MÉXICO

2ª Rodada do Grupo B da Copa América

Data e horário: 26/6/2024, 22h (de Brasília)

Local: SoFi Stadium, Los Angeles (EUA)

VENEZUELA: Romo; González, Ferraresi, Osório e Navarro; Martínez e Herrera; Savarino, Casseres e Soteldo; Rondón. Técnico: Fernando Batista

MÉXICO: González; Sánchez, Montes, Vásquez e Arteaga; Chávez, Vega, Pineda e Quiñonez; Alvarado e Giménez. Técnico: Jaime Lozano

Árbitro: Raphael Klaus (BRA)

Auxiliares: Danilo Manis e Rodrigo Correa (BRA)

VAR: Pablo Gonçalves (BRA)