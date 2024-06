Ucrânia x Bélgica: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes disputam uma vaga nas oitavas de final da Eurocopa 2024. Todas as seleções do Grupo E estão com o mesmo número de pontos

Mais um jogo decisivo na Eurocopa 2024. Ucrânia e Bélgica se enfrentam, nesta quarta-feira (26), às 13h (de Brasília), na MHPArena, em Stuttgart, em partida válida pela terceira e última rodada do Grupo E. Além disso, todas as seleções da chave entram em campo nesta última rodada da chave com chances de classificação.

Como chega a Ucrânia

A vitória de virada sobre a Eslováquia na rodada passada manteve a equipe viva na briga por uma vaga na próxima fase e todas as seleções do Grupo E estão com três pontos.

Ao mesmo tempo, a Ucrânia pode contar com o retorno de Vitaliy Mykolenko e o técnico Serhiy Rebrov terá todo o elenco à disposição para este duelo decisivo contra os belgas.