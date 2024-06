Sem BH e Cebolinha, Tite ganha dor de cabeça no Flamengo

Com os atacantes lesionados, os jogadores rubro-negros entram em campo nesta quarta-feira (26/06), diante do Juventude

O Flamengo conta com dois desfalques importantes no jogo diante do Juventude. Afinal, Everton Cebolinha e Bruno Henrique, lesionados, são ausências confirmadas na partida. Os atacantes atuam pelo lado esquerdo do campo e são responsáveis por construir jogadas em velocidade.

Bruno Henrique sofreu um trauma no pé esquerdo no clássico entre Fluminense e Flamengo, domingo (23/06), no Maracanã. Entretanto, Everton Cebolinha teve uma contusão no quadril direito diante do Bahia, quinta-feira (20/06).