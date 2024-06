São Paulo tem reunião com elenco e prepara força máxima no Brasileiro

Diretoria tem conversa com o elenco, tenta apaziguar possível início de crise, e Zubeldía descarta voltar a poupar jogadores

O que era tranquilidade virou turbulência. O São Paulo, que estava há 13 partidas sem saber o que era derrota, agora vem de quatro jogos sem vencer, gerando um momento de desconfiança da torcida. Mais do que isso, a equipe se afastou do topo do Campeonato Brasileiro. Assim, Zubeldía e sua comissão entendem que a hora é de mostrar resultados imediatamente para evitar preocupações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta segunda-feira (24), houve um papo considerado comum da diretoria com a comissão técnica, como acostumava acontecer em anos anteriores. Nesta conversa, todos os envolvidos debateram o planejamento para os próximos compromissos e para acalmar os ânimos. Há um consenso que o Tricolor precisa reagir rápido até o final de julho. Isso porque o objetivo é estar em uma boa posição no Campeonato Brasileiro até agosto, quando a Copa do Brasil e a Libertadores vão retornar.