Richarlison faz apelo para Neymar em momento delicado da Seleção Brasileira

OO atacante do Tottenham Richarlison, que ficou de fora da Copa América por causa de uma lesão, fez um apelo em uma das publicações de Neymar sobre o momento do Brasil na Copa América. As caras e bocas do craque do Al-Hilal durante a partida acabaram virando notícia internacional.

O que Richarlison comentou?

Em foto publicada com amigos e com o jogador Jimmy Butler, da NBA, o pombo escreveu: “Volta quando?”. O comentário recebeu milhares de curtidas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Neymar causa alvoroço entre ambulantes, antes de jogo da Seleção nos EUA