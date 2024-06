Paquetá lamenta empate do Brasil e aponta: ‘Temos que melhorar finalizações’

De maneira frustrante, a Seleção Brasileira empatou com a Costa Rica por 0 a 0 , em Los Angeles, na estreia da equipe na Copa América de 2024. Após o jogo, Lucas Paquetá, que acertou a trave durante a partida uma vez, afirmou que a Seleção precisa melhorar no quesito das finalizações.

“Fizemos um grande jogo, lutamos até o final, eu mesmo tive umas três chances, ficamos frustrados por não vencer, mas saímos com confiança, lutamos. É treinar, trabalhar melhor pra definir essas jogadas em gol e sair com as vitórias. Fizemos o que tinha de ser feito, criamos jogadas, não foi um resultado que não criamos. Fizemos o nosso jogo, temos de melhorar finalização. Eu, particularmente, também, e outros jogadores para que possamos vencer”, disse Paquetá.