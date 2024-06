Neymar causa alvoroço entre ambulantes, antes de jogo da Seleção nos EUA

Astro viralizou na internet ao comprar objetos da Seleção com vendedores que celebraram situação inusitada e lhe tietaram

O atacante Neymar aproveitou a estadia no Estados Unidos para acompanhar a estreia da Seleção Brasileira pela Copa América. Exatamente no empate em 0 a 0 com a Costa Rica, em Los Angeles, na última segunda (24). Antes do confronto, ele protagonizou uma situação inusitada e viralizou na internet.

A caminho do Sofi Stadium, onde houve o primeiro compromisso do Brasil na Copa América, o jogador do Al-Hilal abordou alguns ambulantes. Na ocasião, o atleta buscava comprar blusas da Seleção Brasileira.