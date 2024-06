Marquinhos, da Seleção, comenta possível ida de Coutinho ao Vasco

Para o zagueiro do PSG, o Cruz-Maltino vai "ganhar muito" com o retorno do meia; jogadores atuaram juntos pelo Brasil Crédito: Jogada 10

“É um fenômeno, um grande amigo. Acompanhei por muitos anos ele aqui na Seleção com a gente. Sei da qualidade que ele tem, acho que o futebol brasileiro só tem a ganhar. Principalmente o time que ele vai… já fechou? (pergunta ao repórter, que responde: “Praticamente”). Então se ele for para o Vasco, acho que o Vasco vai ganhar muito com um jogador assim, que é diferenciado. Com certeza o futebol brasileiro ganha muito com isso”, avaliou o zagueiro. Por fim, Marquinhos foi perguntado se o Vasco mudaria de patamar com a contratação. Misterioso, o zagueiro foi curto na resposta: “Vamos ver! Só ele e o tempo podem dar essa resposta (risos)”, finalizou.