Mário revela procura por titular e atualiza situação de dupla do Fluminense

Na coletiva desta terça-feira (25), no CT Carlos Castilho, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, revelou que o Cruzeiro fez proposta pelo goleiro Fábio.

“A gente tem até dia 30 para decidir (se renova com Marlon). A gente está avaliando e vamos conversar com o novo momento (do time). Com relação ao Marcelo, ele é um jogador especial. A gente tem uma cláusula de performance de renovação para que a gente possa avaliar. Ele pode não atingir a performance e a gente decidir que ele pode renovar. A tendência é que ele e o Thiago Silva encerrem a carreira aqui. O Marcelo diz que está melhor fisicamente hoje do que quando chegou. O campo está mostrando, como o Fábio também”, disse.

Mário também revelou proposta do Cruzeiro pelo veterano Fábio, de 43 anos, que rejeitou o retorno. O goleiro foi titular em 27 dos 34 jogos do Fluminense na temporada.

“Todos esses jogadores a gente não tem pressa de que saiam daqui. O Cruzeiro procurou o Fábio para ganhar mais, mas ele optou por ficar aqui. Tem uma história aqui”, revelou.