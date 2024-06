Mário explica saída de Diniz e afirma que Marcão deve seguir no comando do Fluminense

Mandatário fala sobre a demissão do treinador, que conquistou a Libertadores em 2023, e que a tendência é que o auxiliar fique até o fim do ano

Após a demissão de Fernando Diniz, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, concedeu uma entrevista coletiva para explicar os próximos passos do clube. Assim, o mandatário afirmou que não tem nenhum substituto em pauta no momento e que a tendência é que Marcão fique à frente da equipe até o fim da temporada.

“O trabalho do Marcão aqui é um trabalho diário de treinador junto ao treinador que está aqui. Ele tem todas as vezes que começamos desde o início da gestão, ele sempre se colocou como técnico permanente para ajudar nos momentos de dificuldade. Ele está mais do que 100% com as comissões técnicas. Às vezes até mais, pois dá treinos aos não relacionados. Temos um processo decisório aqui que não é longo, mas sempre muito debatido”, completou.

Confiança em Marcão

Ao todo, Marcão já esteve à frente do Tricolor em 56 jogos com 25 vitórias, 17 derrotas e 14 empates, com aproveitamento de 52,98%. Por outro lado, o desafio agora será tirar a equipe da lanterna, que, no momento, soma apenas seis pontos e uma vitória no Brasileirão. O time precisa reagir para ainda sonhar com voos mais altos na competição, como uma vaga na próxima Libertadores.

“O Marcão participa de todos os treinos do técnico. O treinador que vai na quinta é um treinador da casa que sempre trouxe resultados e precisa ser respeitado. Até o dia de hoje, não pensamos em nenhum treinador e não conversamos com nenhum estafe. Não trabalhamos assim. A tendência é que siga até o fim da temporada. A ideia de momento é dar a confiança para ele trabalhar e a intenção é que ele vá até o fim do ano. Pode mudar? Pode. Renovei com Diniz 33 dias atrás. Mas confiamos que o futebol e o resultado voltarão”, explicou.