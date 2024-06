Marcelo, do Fluminense, se despede de Diniz: ‘Me fez ver o futebol de outra maneira’

Uma publicação compartilhada por Marcelo Vieira (@marcelotwelve)

Mudança na carreira de John Kennedy

Além de Marcelo, Germán Cano, Jhon Arias, Felipe Melo e John Kennedy publicaram fotos com Fernando Diniz e agradeceram pelo tempo de trabalho juntos. O jovem atacante destacou que o treinador acreditou no seu potencial, visto que estava emprestado à Ferroviária, de Araraquara, mas retornou ao clube e fez o gol da Glória Eterna.

“Obrigado por tudo, chefe ! Pelos conselhos e por sempre acreditar em mim. Admiração e gratidão eterna por você”, disse John Kennedy.

“Obrigado, Fernando por ser a primeira pessoa no clube que realmente acredito em mim e no meu trabalho, obrigado por tudo o que vc fez por mim e pelo clube, Obrigado por ser família pra mim, Obrigado por enxergar coisas que só você conseguiu, você foi uma benção na minha vida, a gente ainda vai se encontrar no mundo da bola, Obrigado por tudo!”, disse Arias, que está com a seleção colombiana na disputa da Copa América.

Por fim, o auxiliar permanente Marcão estará à frente da equipe no jogo desta quinta-feira (27), às 19h (de Brasília), contra o Vitória, no Maracanã. No momento, a diretoria do clube não tem pressa para definir o substituto. Por fim, vale lembrar que o Tricolor havia renovado o contrato de Diniz em maio, mas a queda brusca de rendimento e a pressão da torcida acarretaram na demissão

