Mãe de John Kennedy, do Fluminense, se emociona em despedida de Diniz

O atacante utilizou seu perfil nas redes sociais para prestar uma homenagem ao técnico, demitido do Tricolor na última segunda-feira (24) Crédito: Jogada 10

A demissão de Fernando Diniz causou muita comoção nos bastidores do Fluminense. A intensa relação entre o técnico e John Kennedy, por exemplo, rendeu uma despedida repleta de carinho e gratidão nas redes sociais. A publicação emocionou a mãe do atacante, Maria Beatris Duarte, que também fez questão de deixar sua mensagem ao, agora, ex-técnico tricolor. Após a oficialização da saída de Diniz, jogadores do Fluminense utilizaram às redes sociais para expressar todo carinho pelo treinador. A de John Kennedy ganhou destaque entre tricolores devido ao papel do técnico não só na permanência do atacante no clube, mas principalmente pela volta por cima em 2023. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Obrigado por tudo, chefe! Pelos conselhos e por sempre acreditar em mim. Admiração e gratidão eterna por você”, escreveu Kennedy em seu perfil.

Maria Beatris Duarte, mãe do atacante tricolor, não conteve a emoção e também fez questão de deixar uma mensagem a Diniz. Ela expressou seu carinho através dos comentários do post: “Cheguei a chorar. Obrigada por não desistir do meu filho. Gratidão”. Fernando Diniz e John Kennedy Quando ainda era promessa, aos 19 anos, John Kennedy figurava nos noticiários pelo excesso de problemas extracampo e sequer era aproveitado no profissional. Algo que pouco importou para Fernando Diniz à época. O técnico sempre teve um olhar acolhedor em relação ao Moleque de Xerém e investiu toda confiança nas escolhas do jovem para dar a volta por cima. “Já conversei com ele duas vezes. Mas, da minha parte vou fazer o máximo que puder por ele. É um grande talento e sobretudo mais um daqueles jogadores, que, por trás, tem uma história de vida que, no futebol, ao invés da gente acolher a pessoa como um todo, a gente acolhe só o jogador. Ainda assim, essa é uma falha gigantesca que tem no futebol brasileiro”, respondeu Diniz sobre o jovem ainda em 2022.