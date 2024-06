Jogador que salvou Itália na Eurocopa manteve triângulo amoroso com ex de rival

A imprensa da Itália divulgou que Chiara estaria saindo com os dois jogadores simultaneamente e que o filho poderia ser do atleta rival

A imprensa italiana divulgou que Chiara estaria saindo com os dois jogadores simultaneamente e que o filho poderia ser do atleta da Roma. Além disso, a fofoca entre os jogadores tomou as manchetes dos jornais italianos.

Aliás, Chiara Nasti anunciou que estava grávida de Zaccagni três meses após romper com Zaniolo, que jogou a temporada 2023/24 no Aston Villa, emprestado pelo Galatasaray.

Para a Eurocopa, o técnico da seleção italiana, Luciano Spalletti, convocou Zaccagni. Contudo, Zaniolo ficou de fora devido a uma lesão no pé esquerdo sofrida em maio e nem sequer entrou na pré-lista de 30 jogadores.

Zaccagni e Chiara resolveram deixar a fofoca de lado e vivem até hoje o romance que gerou fruto. Recentemente, o casal postou uma foto de um ensaio de gravidez.

Recentemente, Zaccagni vive um momento especial após marcar o gol no último minuto contra a Croácia, garantindo o empate por 1 a 1 em Leipzig e a classificação da Itália em segundo lugar no grupo B, com 4 pontos. Sem esse gol, a Itália teria terminado em terceiro lugar com 2 pontos, necessitando de uma combinação difícil de resultados para se classificar.