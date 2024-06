Internacional x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes medem forças nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Heriberto Hülse, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

Apesar de estarem bem próximos na classificação, Internacional e Atlético-MG vivem momentos opostos no Campeonato Brasileiro. Sendo assim, as equipes medem forças nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Heriberto Hülse, estádio do do Criciúma, pela 12ª rodada da competição nacional.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (26) terá a transmissão da Tv Globo (para o RS) e dos canais Premiere.

Como chega o Internacional

Em meio às adversidades, o Colorado tem obtido bons resultados no Brasileirão. Coudet tem os desfalques de Sérgio Rochet, Enner Valencia e Borré, que estão na disputa da Copa América com suas respectivas seleções. Além disso, o treinador não poderá repetir a mesma escalação do Gre-Nal, visto que o lateral Bustos e o zagueiro-volante Fernando estão suspensos, assim como Maurício, que deve assinar de vez com o Palmeiras.

Como chega o Atlético-MG

Depois do bom início, Gabriel Milito vê a queda de rendimento do Galo, que não venceu nas três últimas rodadas, com direito a uma goleada sofrida para o Palmeiras e o revés para o Vitória. Igor Gomes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, assim como Guilherme Arana, Alan Franco e Vargas, que estão com suas respectivas seleções na Copa América. Por fim, Hulk, que viajou para acompanhar o nascimento da filha nos Estados Unidos, pode retornar, enquanto. com uma inflamação no dedo, Everson foi vetado e não viaja com a delegação atleticana.