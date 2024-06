Internacional acerta renovação de contrato com Igor Gomes

O Internacional confirmou nesta terça-feira (25), a renovação de contrato com o zagueiro Igor Gomes até o final de 2025. Anteriormente, o vínculo do atleta com o Colorado encerraria ao final da atual temporada.

Desse modo, o acordo entre clube e jogador foi fechado no início do mês de junho. Esta não foi a primeira vez que o time gaúcho renovou com o defensor. Em julho de 2023, Igor atingiu as metas pré-estipuladas e renovou até o fim de 2024.

Igor vem conquistando espaço no time gaúcho

Igor Gomes vem ganhando mais espaço no Internacional sob o comando do treinador Eduardo Coudet. Em junho, ele participou de seis dos sete jogos do clube, sendo titular em duas partidas importantes em 2024: nas vitórias por 2 a 0 sobre o Real Tomayapo, na Sul-Americana, e por 1 a 0 contra o Corinthians, pelo Brasileirão.