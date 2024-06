Grêmio renova contrato com Geromel até o fim da temporada

Zagueiro tinha vínculo com o Grêmio somente até o dia 30 deste mês. Agora, novo compromisso já foi publicado no BID da CBF

O Grêmio renovou o contrato com Pedro Geromel. O zagueiro, que tinha vínculo somente até o dia 30 deste mês, ampliou o seu compromisso até o fim da temporada, quando deverá se aposentar do futebol. O nome do jogador já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (25).

A ampliação do vínculo do atleta e a alteração salarial foram publicadas no site da CBF. Dessa maneira, o zagueiro fica à disposição do técnico Renato Gaúcho até dezembro. Nesta temporada, Geromel atuou em 14 partidas, com um gol marcado.

O defensor tem 38 anos e ainda não decidiu o que fará após terminar o seu contrato com o Tricolor. A tendência, contudo, é que ele encerre a carreira no clube gaúcho. Ele está no Imortal há quase 11 anos.