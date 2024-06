Gerson faz discurso antes do Fla-Flu: ‘Jogo fala por si’

O Flamengo mostrou muita personalidade em campo e conquistou uma vitória importante diante do Fluminense por 1 a 0 no Maracanã. O gol foi marcado por Pedro de pênalti no fim do segundo tempo. No entanto, Gerson, meio-campista e capitão rubro-negro, teve participação decisiva fora de campo. O camisa 8 pediu pela palavra no vestiário e fez um discurso antes do clássico. O jogador é um dos líderes do elenco e vive um bom momento no clube.

