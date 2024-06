Fortaleza x Palmeiras: onde assistir, arbitragem e escalações

Embalado com cinco vitórias seguidas, Verdão vai até o Ceará para encarar o Leão do Pici, pelo Campeonato Brasileiro

Fortaleza e Palmeiras duelam nesta quarta-feira (26), às 21h30, na Arena Castelão, pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici é o 11° colocado e, apesar de uma boa campanha, ainda não está na parte de cima da tabela. No último embate, empatou com o Atlético-MG, fora de casa. Por sua vez, o Verdão vem embalado com cinco vitórias seguidas e a vice colocação na tabela, com um ponto a menos que o líder Flamengo.

Onde assistir

A partida entre Fortaleza x Palmeiras terá transmissão da Globo e do Premiere

Como chega o Fortaleza

Com o empate contra o Atlético-MG, o Fortaleza subiu para a 11° posição, mas agora quer figurar na primeira página da tabela. Contudo, para o embate contra o Palmeiras, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá uma série de desfalques. Uma delas é Breno Lopes, que está emprestado pelo Verdão e não pode atuar por questões contratuais. Além disso, Dudu, Moisés, Marinho e Rossetto estão lesionados e Pochettino está fora por ter recebido o terceiro cartão amarelo no último confronto. Por fim, Kuscevic e Kervin Andrade estão com suas seleções na Copa América. A boa notícia fica por conta do retorno de Lucero, que cumpriu suspensão contra o Galo.