Flamengo x Fortaleza (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Onde assistir

A Fla TV (Youtube) transmite o jogo entre Flamengo e Fortaleza, pelo Brasileirão Sub-20.

Como chega o Flamengo

Com 16 pontos conquistados, os Garotos do Ninho estão na sexta colocação do campeonato e buscam uma vitória em casa para tentar chegar na segunda posição. O Flamengo, dessa forma, não pretende medir esforços em campo e vem com força máxima no jogo.

Além da importância da vitória, existe uma expectativa para saber como as joias rubro-negras vão se comportar em campo. Afinal, Filipe Luís, ex-jogador e ídolo do clube, é o novo técnico do Sub-20 e realiza sua estreia nesta quarta-feira (26/06).