Fausto Vera não treina e está de saída do Corinthians

Volante do Corinthians tem propostas do Atlético-MG e do Boca Juniors e não deve permanecer para sequência da temporada

O volante Fausto Vera não participou do treino do Corinthians nesta terça-feira (25), que encerrou a preparação do clube para o jogo contra o Cuiabá, nesta quarta (26), às 20h (de Brasília). O jogador será ausência no duelo pelo Brasileirão e, muito provavelmente, não vestirá mais a camisa do Timão. Ele negocia com Atlético-MG e Boca Juniors.

Vera tem contrato até dezembro de 2026. O Corinthians gostou mais da proposta dos mineiros. Contudo, o jogador tem vontade de voltar a jogar na Argentina, o que pode pesar para atuar no Boca. Assim, o Timão já acerta os últimos detalhes para sacramentar a venda do volante.

O atleta esteve no CT Joaquim Grava nesta terça-feira, mas não participou das atividades com os companheiros. Dessa maneira, a tendência é que o volante se despeça ainda nesta semana e não treine mais no Corinthians.