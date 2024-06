Ex-técnico do Fluminense, Diniz concederá coletiva nesta quarta

Assim como quando saiu do Tricolor, em 2019, treinador falará com a imprensa após anúncio de demissão por parte do Flu Crédito: Jogada 10

O agora ex-treinador do Fluminense, Fernando Diniz, demitido na última segunda-feira (24), concederá entrevista coletiva nesta quarta (26). O objetivo do técnico é falar exatamente sobre o fim de ciclo com o Tricolor, assim como fez quando de sua saída em 2019. A informação é da jornalista Bárbara Mendonça, do "ge", em publicação nesta terça (25). A coletiva será às 11h (de Brasília).