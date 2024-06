Eurocopa: seleção manda cozinheiro para coletiva de imprensa e respostas surpreendem

A Eslováquia inovou e resolveu mandar o chef de cozinha da delegação do país no lugar do treinador Francesco Calzona na coletiva de imprensa, um dia antes de um jogo super decisivo pela Eurocopa. Aliás, a federação justificou a escolha afirmando que tanto o técnico quanto os atletas sempre repetem as mesmas coisas.

Assim, a presença do chefe de cozinha, Branislav Križan, poderia trazer novidades sobre o cotidiano da delegação e informar sobre as refeições preparadas para o grupo.

Grupo mais embolado da Eurocopa

A decisão da federação acontece em meio a um momento muito decisivo no grupo E, que tem a chave mais embolada da Eurocopa. Isso porque Eslováquia, Romênia, Bélgica e Ucrânia estão com três pontos cada.