Euro: França sofre empate da Polônia no fim e termina como vice no Grupo D

Euro 2024: França 1×1 Polônia

3ª rodada do Grupo D da Eurocopa 2024

Data e horário: terça-feira, 25/06/2024, às 13h (de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

França: Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Saliba e Theo Hernández; Tchouaméni (Fofana, aos 16′ do 2t), N’Golo Kanté (Camavinga, aos 15′ do 2t) e Adrien Rabiot (Griezmann, aos 15′ do 2t); Barcola (Giroud, aos 16′ do 2t), Mbappé e Dembélé. Técnico: Didier Deschamps.

Polônia: Szczęsny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Sebastian Szymanski (Swiderski, aos 22′ do 2t), Romanczuk, Zielinski, Zalewski (Skóras, aos 22′ do 2t); Urbanski, Robert Lewandowski. Técnico: Michal Probierz.

Gols: Mbappé, aos 10′ do 2t (1-0); Lewandowski, aos 33′ do 2t (1-1)

Árbitro: Marco Guida (ITA)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

Cartões amarelos: Rabiot, Theo Hernández (FRA); Dawidowicz, Swiderski, Zalewski (POL)

