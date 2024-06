Euro 2024: Inglaterra empata com Eslovênia e confirma primeiro lugar do Grupo C

Mesmo sem atender às expectativas, a Inglaterra confirmou a liderança do Grupo C na primeira fase da Euro 2024. Nesta terça-feira (25), o ‘English Team’ ficou no empate sem gols diante da Eslovênia, que também se classificou, e avançou para as oitavas de final. A partida no RheinEnergieStadion ficou marcada por poucas chances criadas e um golaço de Saka que acabou sendo anulado pela arbitragem.

Dessa maneira, a Inglaterra encerra a primeira fase invicta e com cinco pontos somados nos três primeiros jogos. Por outro lado, a Eslovênia somou apenas três pontos e ficou na terceira posição do Grupo C. No entanto, a seleção terá condições de disputar a próxima fase por ficar como uma das melhores terceiras colocadas, superando as campanhas de Hungria e Croácia, que já realizaram os três jogos.

O jogo

Ambas as equipes procuraram o jogo na primeira etapa. A Eslovênia dominou o campo de ataque quando teve a posse de bola, enquanto a Inglaterra chegou com boas arrancadas de Foden e Saka. Ao mesmo tempo, a seleção inglesa até marcou um golaço com Saka, que acabou sendo anulado por impedimento. Mas a primeira etapa terminou sem gols.