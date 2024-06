Eslováquia x Romênia: onde assistir, escalações, arbitragem

Eslováquia e Romênia se enfrentam nesta quarta-feira (26/6), pela última rodada do equilíbradíssimo Grupo D da Eurocopa. Afinal, todas as seleções (as outras são Bélgica e Ucrânia) estão com três pontos. Quem vencer este duelo no Deutsche Bank, em Frankfurt se garante nas oitavas. Porém, o empate, por causa do saldo de gols, classificará as duas equipes, com os romenos em segundo e os eslovacos em terceiro. Isso ocorre em razão de que (em caso de igualdade em Frankfurt) obrigatoriamente o primeiro e o quarto colocados serão Bélgica ou Ucrânia, que se enfrentam na outra partida, na mesma hora.

Onde assistir

O SporTV transmite a partir das 13h (de Brasília)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como está a Eslováquia

O técnico Francesco Calzona disse que não vai fechar o time eslovaco. Assim, mais uma vez irá repetir a escalação, o que significa que o esquema terá três atacantes: Bozenik, Lukas Haraslin e Ivan Schranz.