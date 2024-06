Emiliano Díaz desconversa sobre volta ao Vasco

Ex-auxiliar do Cruz-Maltino e filho de Ramón Díaz também fez críticas à antiga gestão por promessas não cumpridas

Em entrevista ao podcast “Futbolaço”, o auxiliar técnico e filho de Ramón Díaz, Emiliano Díaz, respondeu se voltaria ao Vasco. O nome do pai é cotado entre os possíveis novos treinadores do clube, que procura um profissional após a demissão de Álvaro Pacheco. Inicialmente, ele disse que tem que respeitar quem está no clube, porém destacou que espera um dia voltar a São Januário.

“Não é uma pergunta para mim. Não posso responder. Tem que respeitar o treinador que está lá (Rafael Paiva, interino)”, disse ele.

Queridos pela torcida, Ramón e Emiliano deixaram o clube em maio, após a goleada por 4 a 0 para o Criciúma, meses depois de uma campanha que salvou o cruz-maltino do rebaixamento no Brasileiro. O ex-auxiliar, no entanto, acredita numa volta em algum momento a São Januário.