Dinamarca avança às oitavas da Euro ao empatar com a Sérvia

Jogo teve poucas chances de gol e o 0 a 0 ilustra o que foi este jogo em Munique. Sérvios, em último no Grupo C, estão eliminados

Dinamarca e Sérvia fizeram um jogo com poucas oportunidades e muito estudo, nesta quarta-feira (25/6), na Allianz Arena, em Munique. A partida foi pela última rodada do Grupo C da Eurocopa. Teve a Dinamarca um pouco melhor diante de uma medrosa Sérvia, que só avançaria de fase se vencesse, mas que pouco fez ofensivamente (duas finalizações em 90 minutos). Com este 0 a o, os dinamarqueses chegam aos três pontos, terminando em segundo lugar, empatados em quase tudo com a Eslovênia (desempate pelo menor número de cartões que levou). Mas com os eslovenos com vaga garantida para as oitavas como um dos quatro melhores terceiros colocados. A Dinamarca enfrentarpa a Alemanha nas oitavas.

Já a Sérvia, com dois pontos, fica em último. Dessa forma, está eliminada. A definição deste grupo Já elimina a Croácia, que nçao termina mais como uma das melhores terceiras,

O Grupo D teve a Inglaterra em primeiro, com cinco pontos. Alías este foi o grupo dos empates. Em seis jogos, apenas um não terminou com igualdade no placar: o magérrimo Inglaterra 1×0 Sérvia.