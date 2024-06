Da Libertadores à lanterna: cinco motivos para a demissão de Diniz no Fluminense

Na última temporada, este mesmo elenco entrou para a histórica do Tricolor ao alcançar a Glória Eterna no Maracanã, diante do Boca Juniors. Com Cano e Arias voando, e o renascimento de John Kennedy, que estava emprestado à Ferroviária, o ano foi mágico. Além disso, colocou o nome do clube na mídia internacional com a final do Mundial de Clubes diante do Manchester City, de Pep Guardiola.

O futebol é muito mais do que um simples jogo, que leva os atletas a limites físicos e psicológicos. Afinal, este esporte é atravessado por aspectos da vida e também apresenta ciclos, que podem sofrer alterações em poucos meses. Foi o que aconteceu com Fernando Diniz no Fluminense. O treinador finalizou 2023 como campeão da Libertadores e, sete meses depois, encerra sua segunda passagem pelo clube na lanterna do Brasileirão.

Mesmo com reforços pontuais, os comandados de Diniz já enfrentaram obstáculos no primeiro mês. Diferentemente dos arquirrivais, o Fluminense teve um período mais curto de pré-temporada e com outra decisão no horizonte: a da Recopa. Com o triunfo sobre a LDU, do Equador, mais uma taça entrou para a galeria tricolor, porém o sonho do tri do Carioca ficou pelo caminho.

Constantes erros individuais

Apesar da equipe estar invicta na Libertadores e na Copa do Brasil, segue sem engrenar no Brasileirão. Na lanterna, com apenas 6 pontos, o elenco soma quatro derrotas seguidas, sendo duas delas em clássicos. Dos campeões de 2023, o time perdeu uma peça-chave: Nino, que foi para o Zenit, da Rússia. Em campo, o treinador não conseguiu encontrar um substituto ideal, e o Flu não demonstra a mesma movimentação e qualidade na saída de bola.

Como tem um estilo de jogo de posse de bola e de toques curtos a partir da defesa, Diniz viu os adversários coibirem tal modelo com mais facilidade, forçando o erro individual. Só no Brasileirão, alguns pontos ficaram pelo caminho por vacilos defensivos. Fábio errou passes cruciais contra São Paulo e Juventude, enquanto Marlon perdeu uma disputa de bola, que culminou na virada do Atlético-GO.