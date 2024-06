Cuca cita discussão entre zagueiro e dirigente no vestiário do Athletico

Treinador alega que agiu com o coração ao pedir para sair do Furacão, cita briga que ocorreu entre atleta e gestor e nega ida ao Cruzeiro

O técnico Cuca, que recentemente deixou o Athletico, revelou nesta terça-feira (25) uma discussão no vestiário do Furacão após o empate contra o Corinthians no último domingo, na Ligga Arena, casa do clube do Paraná. Ele deixou o clube após esse jogo.

Cuca explicou que essa discussão motivou sua saída do clube paranaense e ocorreu entre o zagueiro Thiago Heleno e o gestor de futebol Paulo Miranda.

“O vestiário é sagrado. O treinador pega a palavra e agradecemos, independente do resultado. Naquele momento, Thiago Heleno e Paulo Miranda, sendo uma excelente pessoa, do bem e muito útil no Athletico, discutiam. Uma cobrança, o jogador retrucando, e eu senti que ia desandar. Se você deixa desandar, não é o comandante. E eu falei: ‘Quando tem um culpado diferente todo jogo, o treinador é o culpado e ele precisa agir. Então, prefiro sair, dar lugar para outra pessoa com mais energia, tirar mais de vocês. Sinto que esse é o momento de sair’. Rezamos e pronto. Foi isso, fiz o que o comandante precisa fazer, chamar a responsabilidade e colocar o cargo à disposição”, relatou Cuca em entrevista à rádio Transamérica.