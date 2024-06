Corinthians abre mão de medalhões, aposta na base e renova o elenco

É inegável que o Corinthians não passa apenas por uma crise interna, mas também por uma reformulação no elenco. Afinal, desde fevereiro, Paulinho, Rojas, Cássio e Raul Gustavo deixaram o Timão. Além disso, António Oliveira também tem desfalques por lesão ou por convocação para a Copa América. Assim, o treinador vem dando cada vez mais espaço para os garotos do Terrão brilharem.

O empate em 1 a 1 contra o Athletico Paranaense, pelo Campeonato Brasileiro, mostrou um pouco da juventude que o Timão pode apresentar no ano. No gol, Donelli começou a partida no lugar de Carlos Miguel e deve ser o verdadeiro substituto de Cássio. Na lateral direita, Maná teve chances no lugar de Matheuzinho, em uma posição que é dominada por Fagner há anos. Já no meio de campo, Bidon já se firmou no time titular.