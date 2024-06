Com um a menos, América-MG empata com Avaí e segue líder da Série B

Em duelo que valia a liderança da Série B do Brasileiro na noite desta terça-feira (25), o América-MG empatou por 1 a 1 com o Avaí, apesar da expulsão do meio-campista Moisés, em Belo Horizonte. Willian Maranhão abriu o placar para os visitantes, mas Brenner, de pênalti, deixou tudo igual na Arena Independência.

Com o resultado desta 12ª rodada, mineiros e catarinenses chegam a 22 pontos, mas o Coelho se mantém na ponta do campeonato pelo critério de saldo de gols (seis contra quatro).

Os gols

Logo no minuto inicial, Willian Maranhão aproveitou sobra na entrada da área e desferiu um chute firme no ângulo sem chances para o goleiro Dalberson. Aos 44′, Moisés recebeu cartão amarelo por falta em João Paulo, interrompendo contragolpe do Avaí. Contudo, ao reclamar com o árbitro Bruno Motta Correia e aplaudir ironicamente a decisão, levou o segundo amarelo e consequentemente, o vermelho.