Carille reconhece má atuação do Santos: ‘Precisamos melhorar’

O técnico Fábio Carille reconheceu a má atuação do Santos no empate com o Mirassol, nesta terça-feira, no estádio municipal de Mirassol, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o treinador do Peixe, a equipe cometeu muitos erros de passe e, inclusive, precisa melhor tecnicamente.

